Аеропорт "Київ" закрили через інцидент з літаком

Аеропорт "Київ" закрили на 5 годин

Аеропорт "Київ" закрили на 5 годин до 1:00 15 червня через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo. Про це йдеться на офіційній сторінці аеропорту у Facebook.

Так, о 20.40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.

"На борту знаходилося 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Всі пасажири були евакуйовані і знаходяться в Терміналі в залі прильоту", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працює аварійно-рятувальна бригада. Екіпаж і фахівці аеропорту очікують авіаційних експертів і представників авіакомпанії.

Як зазначається, було прийнято рішення про закриття аеропорту "Київ" на 5 годин до 1:00 15 червня.

Фото: інцидент з літаком в аеропорті "Київ"

Сьогодні, 14 червня о 20.40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за... Опубліковано Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, у середу, 6 червня, відбувся перший прямий авіарейс з Києва до Торонто (Канада). За інформацією МАУ, відтепер щотижня здійснюватиметься три рейси Київ-Торонто у літній період (понеділок, середа, субота) та два - у зимовий.