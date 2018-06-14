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Аеропорт "Київ" закрили через інцидент з літаком

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 22:51
Фото: аеропорт "Київ" (iev.aero)
Фото: аеропорт "Київ" (iev.aero)

Аеропорт "Київ" закрили на 5 годин

Аеропорт "Київ" закрили на 5 годин до 1:00 15 червня через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo. Про це йдеться на офіційній сторінці аеропорту у Facebook.

Так, о 20.40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.

"На борту знаходилося 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Всі пасажири були евакуйовані і знаходяться в Терміналі в залі прильоту", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працює аварійно-рятувальна бригада. Екіпаж і фахівці аеропорту очікують авіаційних експертів і представників авіакомпанії.

Як зазначається, було прийнято рішення про закриття аеропорту "Київ" на 5 годин до 1:00 15 червня.

 
 
Фото: інцидент з літаком в аеропорті "Київ"
 
 

Сьогодні, 14 червня о 20.40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за...

Опубліковано Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, у середу, 6 червня, відбувся перший прямий авіарейс з Києва до Торонто (Канада). За інформацією МАУ, відтепер щотижня здійснюватиметься три рейси Київ-Торонто у літній період (понеділок, середа, субота) та два - у зимовий.

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Теги публікації: Київ, аэропорт, закрытие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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