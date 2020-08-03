Київського терориста захопили

Фото: нападника (facebook.com/anton.gerashchenko7)

Була проведена спецоперація

Правоохоронці захопили нападника, який погрожував підірвати банк у центрі Києва. Був проведений штурм будівлі.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, вибуху не було.

"Терорист захоплений живим", - написав він.

Він повідомив, що далі буде суд і тривале тюремне ув'язнення для нападника.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва в бізнес-центрі "Леонардо" чоловік захопив відділення банку, погрожуючи привести в дію бомбу, яка знаходиться в його портфелі.

Зазначимо, нападник відпустив всіх співробітників банку, однак керівник відділення залишилася за власною ініціативою.

Пізніше з'явилася інформація про особу нападника і його фото - це чоловік 1988 року народження Сухроб Карімов.

Відзначимо, що чоловік, який погрожував підірвати бомбу в Києві, є громадянином Узбекистану.