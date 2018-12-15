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Епифаний призвал архиереев присоединиться к единой поместной церкви

Новости » Общество    15.12.2018 - 18:28
Епифаний призвал архиереев присоединиться к единой поместной церкви
Фото: митрополит Епифаний (УНИАН)

Объединительный собор избрал Епифания главой единой украинской православной церкви

Двери новосозданной украинской православной церкви являются открытыми для всех архиереев. Об этом заявил предстоятель единой автокефальной Украинской православной церкви митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), передает корреспондент РБК-Украина.

"Я бы хотел призвать всех наших собратьев - архиереев, всех верных к новосозданной единой украинской православной церкви. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем всех к единению, мы призываем всех быть в этой признанной единой поместной украинской православной церкви", - заявил Епифаний.

При этом граждане на Софиевской площади кричали "Спасибо" и "Призываем".

"Впереди у нас еще много работы. Прежде всего мы должны завершить это дело единения украинского православия, защищать наше украинское богословское образование и науку, молиться о прекращении войны и воцарение справедливого мира в Украине. Пусть нам в этом поможет Господь", - добавил он.

Напомним, что сегодня, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. За Епифания во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые принимали участие в Соборе.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Софийской площади объявил о основании объединенной украинской церкви.

"Только что все...поместный собор Украинской православной церкви КП, собор и все иерархи Украинской автокефальной церкви, группа епископов УПЦ Московского патриархата основали объединенную украинскую церковь. И это чудо стало возможно благодаря непоколебимой позиции патриарха Варфоломея", - заявил Порошенко.

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Новости Украины ЕпифанийОбъединительный собор
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