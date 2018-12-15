Порошенко поедет вместе с Епифанием в Константинополь получать томос

Фото: Петр Порошенко и митрополит Епифаний (twitter.com/poroshenko)

Вселенский патриархат вручит томос в начале января 2019 года

В Константинополь за получением томоса от Вселенского патриарха о создании объединенной Православной церкви Украины вместе с митрополитом Епифанием поедет также президент Украины Петр Порошенко. Об этом передает корреспондент РБК-Украина

Известно, что новоизбранный Предстоятель единой поместной церкви митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний получит томос об автокефалии украинской православной церкви в Константинополе в начале января 2019 года.

"Позвольте представить вам новоизбранного предстоятеля, митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему выпадает почетная миссия поехать вместе с украинским президентом в Константинополь в начале января и получить долгожданный томос", - заявил Порошенко во время выступления на Софийской площади в субботу, 15 декабря.

Он также подчеркнул, что владыка Епифаний является представителем молодого поколения епископов, которого на Объединительном соборе выдвинула УПЦ Киевского патриархата и поддержали представители других церквей.

"Но теперь уже нет того распределения. То распределение не имеет никакого значения. Потому что создана объединенная церковь", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, главой автокефальной украинской церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Отметим, что вручение томоса о создании украинской церкви состоится в Стамбуле 6 января.