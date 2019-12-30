Киевский метрополитен возобновил работу

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу после звонка о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу "Киевского метрополитена" в Facebook.

Как сообщается, в ходе проверки станции метро "Крещатик" никакие взрывоопасные предметы не были обнаружены.

В настоящее время станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Независимости" открыты и работают в обычном режиме.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве после анонимного звонка о минировании закрыли на вход и выход станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости". На территории станции проводилась проверка.

До этого в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании на вход и выход закрывали станцию метро "Майдан Независимости". Тогда минирование станции метро также не подтвердилось, никакой взрывчатки не было обнаружено.

Кроме того, 19 декабря станцию "Площадь Льва Толстого" и пересадку закрывали на вход и выход после анонимного звонка о минировании. Информация о минировании также не подтвердилась.