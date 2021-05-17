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Киевский метрополитен предупредил о закрытии одного из вестибюлей станции "Позняки"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Метро Киева закроет с 18 по 22 мая вестибюль №2 станции "Позняки" для установки новых турникетов. Они смогут принимать все виды электронных способов оплаты.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Вестибюль № 2 станции метро "Позняки" (в направлении станции "Харьковская") временно не будет работать с 00:53 18 мая до 05:33 22 мая", - отмечается в сообщении.

В КГГА напомнили, что новые турникеты уже установлены и работают на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь", "Почайна", "Оболонь", "Выдубичи".

Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, транспортную и карту киевлянина, а также бесконтактные банковские карты.

Напомним, сегодня, 17 мая, в Киеве пассажир упал под поезд на станции метро "Арсенальная", чем остановил работу "красной" ветки метро. Его вытащили, теперь движение метро восстановлено.

Отметим, ранее в Киеве искали взрывчатку на станции метро "Крещатик". Информация о "минировании" не подтвердилась.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.

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