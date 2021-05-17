Киевский метрополитен предупредил о закрытии одного из вестибюлей станции "Позняки"

Метро Киева закроет с 18 по 22 мая вестибюль №2 станции "Позняки" для установки новых турникетов. Они смогут принимать все виды электронных способов оплаты.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Вестибюль № 2 станции метро "Позняки" (в направлении станции "Харьковская") временно не будет работать с 00:53 18 мая до 05:33 22 мая", - отмечается в сообщении.

В КГГА напомнили, что новые турникеты уже установлены и работают на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь", "Почайна", "Оболонь", "Выдубичи".

Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, транспортную и карту киевлянина, а также бесконтактные банковские карты.