Киевский метрополитен предупредил о закрытии одного из вестибюлей станции "Позняки"
Метро Киева закроет с 18 по 22 мая вестибюль №2 станции "Позняки" для установки новых турникетов. Они смогут принимать все виды электронных способов оплаты.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Вестибюль № 2 станции метро "Позняки" (в направлении станции "Харьковская") временно не будет работать с 00:53 18 мая до 05:33 22 мая", - отмечается в сообщении.
В КГГА напомнили, что новые турникеты уже установлены и работают на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь", "Почайна", "Оболонь", "Выдубичи".
Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, транспортную и карту киевлянина, а также бесконтактные банковские карты.
Напомним, сегодня, 17 мая, в Киеве пассажир упал под поезд на станции метро "Арсенальная", чем остановил работу "красной" ветки метро. Его вытащили, теперь движение метро восстановлено.
Отметим, ранее в Киеве искали взрывчатку на станции метро "Крещатик". Информация о "минировании" не подтвердилась.
Как писало РБК-Украина, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.