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Київський метрополітен попередив про закриття одного з вестибюлів станції "Позняки"

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 18:30
Київський метрополітен попередив про закриття одного з вестибюлів станції "Позняки" Фото: турнікет в метро (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Метро Києва закриє з 18 по 22 травня вестибюль №2 станції "Позняки" для встановлення нових турнікетів. Вони зможуть приймати всі види електронних способів оплати.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Вестибюль № 2 станції метро "Позняки" (у напрямку станції "Харківська") тимчасово не працюватиме з 00:53 18 травня до 05:33 22 травня", - наголошується в повідомленні.

У КМДА нагадали, що нові турнікети вже встановлені і працюють на станціях "Сирець", "Площа Льва Толстого", "Героїв Дніпра", "Харківська", "Контрактова площа", "Почайна", "Оболонь", "Видубичі".

Вони приймають всі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, транспортну та карту киянина, а також безконтактні банківські картки.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, в Києві пасажир впав під потяг на станції метро" Арсенальна", чим зупинив роботу "червоної" гілки метро. Його витягли, тепер рух метро відновлено.

Зазначимо, раніше в Києві шукали вибухівку на станції метро "Хрещатик". Інформація про "мінування" не підтвердилася.

Як писало РБК-Україна, у квітні у Харкові замінували відразу чотири торгові центри. Із закладів довелося евакуювати понад 1500 осіб.

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