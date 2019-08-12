На всіх київських пляжах не рекомендується купатися

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі 14 офіційних міських пляжів мають відповідний жовтий індикатор

У Києві ні на одному міському пляжі не рекомендується купатися. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу київського комунального підприємства "Плесо".

Як зазначається, всі 14 офіційних міських пляжів мають відповідний жовтий індикатор, тобто купатися в них не заборонено, але й не рекомендується.

Фото: стан пляжів (pleso.org)

У переліку цих пляжів: "Венеція", "Золотий", "Передмостова Слобідка", "Молодіжний", "Дитячий", "Веселка", "Галерна", "Центральний", "Чорторий", "Троєщина", "Тельбін", "Вербний", "Райдуга" і "Пуща-Водиця".

Зазначимо, що синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні. Зокрема, завтра і в середу, у зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту з Центральної Європи в західних, північних та Вінницькій областях очікуються дощі та грози.

Крім цього, синоптик Наталка Діденко писала, що у другій половині тижня в Україні очікується значне похолодання, яке розпочнеться з західних областей. На Маковія, в середу, спека в Україні ще триватиме, проте вже в західних областях почнеться істотне зниження температури повітря.

Додамо, за прогнозом синоптиків, завтра на заході України дощі та грози. Однак, на сході і в центрі буде сонячно.