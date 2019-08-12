Синоптик предупредила о значительном похолодании в Украине

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Похолодание начнется на Маковея

Во второй половине недели в Украине ожидается значительное похолодание, которое начнется с западных областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, на Маковея, в среду, жара в Украине еще продлится, однако уже в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха, 14-го августа на Западе ожидается 18-24 градуса.

В дальнейшем похолодание постепенно роаспространится по всей Украине. Дольше всего продержатся Восток, Юг и центральные области, ближе к Востоку - там жара ослабнет в конце недели, в субботу-воскресенье, добавила она.

"Поэтому 13 августа прячемся от жары, 14 августа делаем шулики, 15 августа держим ближе цитрамон-нурофен, в конце недели догоняем летнюю погоду на Юге и Востоке Украины", - добавила она.

Напомним, самая сильная жара на этой неделе в Украине ожидается во вторник: температура воздуха 13 августа в большинстве областей составит 30-35 градусов.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. По данным Центральной геофизической обсерватории, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.