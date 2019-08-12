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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

Новости » Общество    12.08.2019 - 13:31
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 13 по 14 августа в западных и северных областях ожидаются дожди и грозы

Погода в Украине завтра, 13 августа, ухудшится, синоптики передают грозы и град в западных, северных и Винницкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В частности, завтра днем и в течение суток 14 августа в западных областях значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с . В тот же день на западе Украины снижение дневной температуры до +20+25 (на +5+10).

Напомним, синоптик Наталья Диденко писала, что жара ожидается в Украине в первой половине недели. Завтра в большинстве областей температура составит +30+35. В восточных областях ожидается +26+32, в Волынской, Ровенской и Львовской областях воздух будет свежее, +24+28.

Добавим, что синоптики предупреждают о пожарной опасности. Сегодня в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Сильная жара ожидается в Украине в первой половине недели Синоптики предупреждают о пожарной опасности
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