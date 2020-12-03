Киевская полиция неукомплектована сотрудниками на 10-12%, - Крищенко

Полиция Киева не испытывает острого дефицита кадров. Но в некоторых подразделениях есть некомплект.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Он отметил, что некомплект связан с различными факторами, которые приводят к отсутствию кадров.

"Вообще у нас примерно 10-12% некомплект в среднем. Есть службы, следственные подразделения, оперативные, которые более укомплектованы, есть те, где больший некомплект. Это связано и с условиями несения службы, графиком, денежным обеспечением", - сказал Крищенко.

Также он рассказал, что полиция Киева не взяла на вооружение водометы. Такие спецсредства регулярно используются для противодействия беспорядкам в частности, в Европе.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в текущем году уменьшилось количество преступлений с применением оружия.

Также сообщалось, что карантин не имел негативных последствий на преступность в Киеве.