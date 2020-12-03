ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киевская полиция неукомплектована сотрудниками на 10-12%, - Крищенко

Автор: Владислав Красинский, Роман Тверденко, Олег Черныш

Полиция Киева не испытывает острого дефицита кадров. Но в некоторых подразделениях есть некомплект.

Самые читаемые новости

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Он отметил, что некомплект связан с различными факторами, которые приводят к отсутствию кадров.

"Вообще у нас примерно 10-12% некомплект в среднем. Есть службы, следственные подразделения, оперативные, которые более укомплектованы, есть те, где больший некомплект. Это связано и с условиями несения службы, графиком, денежным обеспечением", - сказал Крищенко.

Также он рассказал, что полиция Киева не взяла на вооружение водометы. Такие спецсредства регулярно используются для противодействия беспорядкам в частности, в Европе.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в текущем году уменьшилось количество преступлений с применением оружия.

Также сообщалось, что карантин не имел негативных последствий на преступность в Киеве.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полиция