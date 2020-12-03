Без последствий: полиция оценила влияние карантина на преступность в Киеве

Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

В Киеве из-за карантинных ограничений не зафиксирован рост преступности. Наоборот, практически по всем категориям криминогенная ситуация в столице улучшилась.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, полиция оценивает уровень преступности исходя из четких маркеров определенных видов уголовных и административных нарушений.

"Итак, мы не видим такого, чтобы это все повлияло на напряжение в обществе. Возможно, все это напряжение выбрасывается в соцсети и YouTube, но это не вытекает в какие-то конфликты и драмы", - сказал Крищенко.

Он добавил, что также не зафиксирован рост домашнего насилия. В целом в Киеве стало меньше преступности почти по всем категориям: грабежей, разбойных нападений, незаконных завладений автотранспортом.

"Такие преступления, как тяжкие телесные повреждения и умышленные убийства возросли в количественном измерении на 2-3 случая в сравнении с прошлым годом. Но это тоже "плавающая" статистика, она не отражает каких-либо агрессивных настроений общества", - добавил глава столичной полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве за 11 месяцев уменьшилось количество преступлений с применением оружия. С начала года в полиции зафиксировали 64 таких преступлений.