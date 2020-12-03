В полиции Киева на вооружении нет водометов

Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

Полиция Киева не взяла на вооружение водометы. Такие спецсредства регулярно используются для противодействия беспорядкам в частности, в Европе.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Он отметил, что столичные правоохранители еще ни разу не применяли водометы для разгона акций протестов.

"У нас более жесткие условия для их применения. На вооружении полиции Киева водометов нет", - сказал Крищенко.

Кроме этого в полиции пояснили, в каких ситуациях может быть использована дубинка, перцовый баллончик, шокер и пистолет.

"Полицейские обучены и проходят подготовку, и фактически мы очень часто после каких-то ситуаций проводим их разбор. И раз в три года полицейские должны проходить обучение, они обучены предоставлять оценку угрозам, прогнозировать, какой оборот может принять та или иная ситуация, и уже здесь четко понимать, какое спецсредство или огнестрельное оружие применять", - сообщил Крищенко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в текущем году уменьшилось количество преступлений с применением оружия.

Также сообщалось, что карантин не имел негативных последствий на преступность в Киеве.