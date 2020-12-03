ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В полиции Киева на вооружении нет водометов

Киев, Четверг 03 декабря 2020 13:58
В полиции Киева на вооружении нет водометов
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Владислав Красинский, Игорь Литвиненко

Полиция Киева не взяла на вооружение водометы. Такие спецсредства регулярно используются для противодействия беспорядкам в частности, в Европе.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Он отметил, что столичные правоохранители еще ни разу не применяли водометы для разгона акций протестов.

"У нас более жесткие условия для их применения. На вооружении полиции Киева водометов нет", - сказал Крищенко.

Кроме этого в полиции пояснили, в каких ситуациях может быть использована дубинка, перцовый баллончик, шокер и пистолет.

"Полицейские обучены и проходят подготовку, и фактически мы очень часто после каких-то ситуаций проводим их разбор. И раз в три года полицейские должны проходить обучение, они обучены предоставлять оценку угрозам, прогнозировать, какой оборот может принять та или иная ситуация, и уже здесь четко понимать, какое спецсредство или огнестрельное оружие применять", - сообщил Крищенко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в текущем году уменьшилось количество преступлений с применением оружия.

Также сообщалось, что карантин не имел негативных последствий на преступность в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КиевКиевполицияводомет

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь