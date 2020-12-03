Київська поліція неукомплектована співробітниками на 10-12%, - Крищенко

Поліція Києва не зазнає гострого дефіциту кадрів. Але в деяких підрозділах є некомплект.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Він зазначив, що некомплект пов'язаний з різними факторами, які призводять до відсутності кадрів.

"Взагалі у нас приблизно 10-12% некомплект в середньому. Є служби, слідчі підрозділи, оперативні, які укомплектовані, є ті, де більший некомплект. Це пов'язано і з умовами несення служби, графіком, грошовим забезпеченням", - сказав Крищенко.

Також він розповів, що поліція Києва не взяла на озброєння водомети. Такі спецзасоби регулярно використовуються для протидії заворушень зокрема, в Європі.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві в поточному році зменшилась кількість злочинів із застосуванням зброї.

Також повідомлялося, що карантин не мав негативних наслідків на злочинність в Києві.