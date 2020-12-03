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В Киеве снизилось количество преступлений с применением оружия

Киев, Четверг 03 декабря 2020 10:51
В Киеве снизилось количество преступлений с применением оружия
Фото: полицейские (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

В Киеве в текущем году уменьшилось количество преступлений с применением оружия. За 11 месяцев 2020 года в столице зафиксировали 64 преступления с применением огнестрельного оружия.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

Из 64 таких преступлений правоохранители зафиксировали 2 убийства, 18 разбоев, 32 хулиганства, а также одно похищение человека, один факт уничтожения имущества, 2 случая присвоения имущества и 8 случаев нанесения телесных повреждений.

Напомним, днями в центре Киева мужчина открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел после того, как мужчину попросили надеть маску в одной из аптек. Мужчина был нетрезвым.

Также сообщалось, что в октябре в центре столицы спецназ провел операцию со стрельбой по задержанию преступников.

Кроме этого сообщалось, что в Киеве группа иностранцев устроила автопробег со стрельбой. Колонна автомобилей включала в себя 14 автомобилей. Несмотря на то, что в результате инцидента никто не пострадал, полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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