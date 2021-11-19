Киевская область усиливает защиту границы с Беларусью

Глава Киевской ОГА Василий Володин провел совещание с участием представителей силовых ведомств и профильных министерств. Его основной темой стало принятие дополнительных мер по усилению защиты границы с Беларусью на территории области.

По итогам совещания принято решение усилить взаимодействие пограничников с Нацгвардией и правоохранителями при патрулировании участка украинско-белорусской границы в Киевской области.

"Сегодня наблюдается миграционный кризис на польско-белорусской границе. Поэтому мы должны быть по максимуму готовы к любому течению событий и возможным провокациям", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что контроль за границей в области обеспечен на 100% и ситуация постоянно отслеживается.