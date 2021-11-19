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Клименко о появлении "туристов" в Черниговской области: прощупывают уровень защиты границы

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Чернигов, Пятница 19 ноября 2021 14:59
Клименко о появлении "туристов" в Черниговской области: прощупывают уровень защиты границы Фото: полиция контролирует ситуацию у границы (facebook.com/iklymenko)
Автор: Анастасия Рокитна

В Житомирской области работают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников, чтобы круглосуточно отслеживать ситуацию возле границы. Фиксируют появление "туристов" в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы Национальной полиции Игоря Клименко.

Фото: полиция контролирует ситуацию у границы (facebook.com/iklymenko)

По его словам, пока движения мигрантов не зафиксировали.

"Однако вчерашнее появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о том, что уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ", - отметил он.

По словам Клименко, помочь правоохранителям могут и местные жители. Если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу сообщить об этом в полицию, которая их проверит, уточнил глава Нацполиции.

"И надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересам населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Напоминаю о персональной уголовной ответственности в таком случае", - заявил он.

Вчера РБК-Украина писало, что при попытке пересечь границу Украины и Беларуси были задержаны 15 граждан с Ближнего Востока. Они пытались попасть в Украину под видом туристов.

Напомним, Украина задействует тактику эшелонного прикрытия для защиты границы, позволят открывать огонь.

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