Клименко о появлении "туристов" в Черниговской области: прощупывают уровень защиты границы
В Житомирской области работают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников, чтобы круглосуточно отслеживать ситуацию возле границы. Фиксируют появление "туристов" в Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы Национальной полиции Игоря Клименко.
Фото: полиция контролирует ситуацию у границы (facebook.com/iklymenko)
По его словам, пока движения мигрантов не зафиксировали.
"Однако вчерашнее появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о том, что уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ", - отметил он.
По словам Клименко, помочь правоохранителям могут и местные жители. Если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу сообщить об этом в полицию, которая их проверит, уточнил глава Нацполиции.
"И надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересам населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Напоминаю о персональной уголовной ответственности в таком случае", - заявил он.
Вчера РБК-Украина писало, что при попытке пересечь границу Украины и Беларуси были задержаны 15 граждан с Ближнего Востока. Они пытались попасть в Украину под видом туристов.
Напомним, Украина задействует тактику эшелонного прикрытия для защиты границы, позволят открывать огонь.