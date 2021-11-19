Київська область посилює захист кордону з Білоруссю

У Київській області вжили додаткових заходів щодо посилення захисту кордону з Білоруссю. Основна мета - не допустити провокацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну державну адміністрацію.
Голова Київської ОДА Василь Володін провів нараду за участю представників силових відомств та профільних міністерств. Його основною темою стало вжиття додаткових заходів щодо посилення захисту кордону з Білоруссю на території області.
За підсумками наради прийнято рішення посилити взаємодію прикордонників з Нацгвардією та правоохоронцями при патрулюванні ділянки українсько-білоруського кордону в Київській області.
"Сьогодні спостерігається міграційна криза на польсько-білоруському кордоні. Тому ми повинні бути по максимуму готові до будь-якого перебігу подій і можливих провокацій", - підкреслив Володін.
Він додав, що контроль за кордоном в області забезпечений на 100% і ситуація постійно відстежується.
Нагадаємо, 18 листопада Верховна рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю та спецзасоби.
Зазначимо, у Житомирській області ситуацію на кордоні відстежують посилені спільні патрулі поліцейських і прикордонників.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що при спробі перетнути кордон України і Білорусі були затримані 15 громадян з Близького Сходу. Вони намагалися потрапити в країну під виглядом туристів.