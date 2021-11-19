Київська область посилює захист кордону з Білоруссю

Голова Київської ОДА Василь Володін провів нараду за участю представників силових відомств та профільних міністерств. Його основною темою стало вжиття додаткових заходів щодо посилення захисту кордону з Білоруссю на території області.

За підсумками наради прийнято рішення посилити взаємодію прикордонників з Нацгвардією та правоохоронцями при патрулюванні ділянки українсько-білоруського кордону в Київській області.

"Сьогодні спостерігається міграційна криза на польсько-білоруському кордоні. Тому ми повинні бути по максимуму готові до будь-якого перебігу подій і можливих провокацій", - підкреслив Володін.

Він додав, що контроль за кордоном в області забезпечений на 100% і ситуація постійно відстежується.