В "Киевпастрансе" назвали причину гибели рабочего во время ремонта троллейбуса

Фото: троллейбус на месте происшествия ("Эспрессо")

Вследствие внезапного опускания кузова мужчина получил несовместимые с жизнью травмы

Вчера, 18 ноября 2018 года, в Киеве во время выполнения ремонтных работ троллейбуса погиб слесарь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook КП "Киевпастранс".

Как отмечается, происшествие произошло около в 17:00 в районе остановки "Березняки" по проспекту Соборности в направлении Дарницкой площади. Слесарь ремонтировал троллейбус маршрута №50, когда произошло внезапное опускание кузова, в результате чего мужчина получил травмы, от которых скончался.

"Около 17 часов в районе остановки "Березняки" по проспекту Соборности в направлении Дарницкой площади во время выполнения ремонтных работ троллейбуса маршрута №50 произошло внезапное опускание кузова, вследствие чего слесарь по ремонту подвижного состава аварийной бригады Куреневского троллейбусного депо, 1975 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении

Сейчас правоохранители проводят расследование этого происшествия. Создана и работает комиссия по расследованию смертельного несчастного случая на производстве в состав которой входят представители Главного управления Гоструда в Киевской области, Управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в г. Киеве, предприятия и профсоюзов.

По предварительным данным, причиной несчастного случая стало несоблюдение требований охраны труда при осуществлении ремонтных работ.

Напомним, в Павлоградском районе Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса был смертельно травмирован работник.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Запорожье вечером в среду, 14 ноября, неизвестный бросил в сторону людей взрывное устройство, пострадали трое мужчин, которых доставили в больницу.