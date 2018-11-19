В Киеве троллейбус раздавил рабочего во время ремонта

Фото: троллейбус на месте происшествия ("Еспресо")

В ходе ремонта троллейбус просел, придавив находившегося под ним мужчину

В Киеве на остановке общественного транспорта на проспекте Соборности в направлении Ленинградской площади под троллейбусом погиб работник ремонтной бригады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Еспресо".

По информации издания, один из сотрудников ремонтной бригады во время ремонта находился под троллейбусом на остановке общественного транспорта.

В какой-то момент троллейбус просел, придавив мужчину.

На место прибыла скорая помощь, медики констатировали мгновенную смерть ремонтника.

На месте работают следователи.

Фото: на месте происшествия

Напомним, также в Киеве 18 ноября возле метро Лыбидская вблизи паба Porter вследствие конфликта, переросшего в стрельбу, был тяжело ранен человек. Неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в мужчину, раненого в тяжелом состоянии без сознания доставили в 17-ю больницу.