В Киеве троллейбус раздавил рабочего во время ремонта

В ходе ремонта троллейбус просел, придавив находившегося под ним мужчину
В Киеве на остановке общественного транспорта на проспекте Соборности в направлении Ленинградской площади под троллейбусом погиб работник ремонтной бригады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Еспресо".
По информации издания, один из сотрудников ремонтной бригады во время ремонта находился под троллейбусом на остановке общественного транспорта.
В какой-то момент троллейбус просел, придавив мужчину.
На место прибыла скорая помощь, медики констатировали мгновенную смерть ремонтника.
На месте работают следователи.
Фото: на месте происшествия
Напомним, также в Киеве 18 ноября возле метро Лыбидская вблизи паба Porter вследствие конфликта, переросшего в стрельбу, был тяжело ранен человек. Неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в мужчину, раненого в тяжелом состоянии без сознания доставили в 17-ю больницу.