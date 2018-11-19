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У "Київпастрансі" назвали причину загибелі робітника під час ремонту тролейбуса

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 12:09
У "Київпастрансі" назвали причину загибелі робітника під час ремонту тролейбуса
Фото: тролейбус на місці події ("Еспресо")

Унаслідок раптового опускання кузова чоловік отримав несумісні із життям травми

Вчора, 18 листопада 2018 року, у Києві під час виконання ремонтних робіт тролейбуса загинув слюсар . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook КП "Київпастранс". 

Як зазначається, подія сталася близько 17:00 в районі зупинки "Березняки" по проспекту Соборності в напрямку Дарницької площі. Слюсар ремонтував  тролейбус маршруту №50, коли сталося раптове опускання кузова, внаслідок чого чоловік отримав травми, від яких помер. 

"Близько 17 години в районі зупинки "Березняки" по проспекту Соборності в напрямку Дарницької площі під час виконання ремонтних робіт тролейбуса маршруту №50 сталося раптове опускання кузова, внаслідок чого слюсар з ремонту рухомого складу аварійної бригади Куренівського тролейбусного депо, 1975 року народження, отримав травми несумісні з життям", - йдеться в повідомленні. 

Наразі правоохоронці проводять розслідування цієї події. Створена та працює комісія з розслідування смертельного нещасного випадку на виробництві до складу якої входять представники Головного управління Держпраці у Київській області, Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві, підприємства та профспілок.

За попередніми даними, причиною нещасного випадку стало недотримання вимог охорони праці при здійсненні ремонтних робіт.

У &quot;Київпастрансі&quot; назвали причину загибелі робітника під час ремонту тролейбуса

Нагадаємо, в Павлоградському районі Дніпропетровської області  на шахті імені Героїв космосу був смертельно травмований працівник. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Запоріжжі ввечері у середу, 14 листопада, невідомий кинув у бік людей вибуховий пристрій, постраждали троє чоловіків, яких доправлено до лікарні. 

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