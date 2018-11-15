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В Запорожье мужчина бросил взрывное устройство в прохожих, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 00:20
В Запорожье мужчина бросил взрывное устройство в прохожих, есть пострадавшие
Иллюстративное фото: граната (УНИАН)

В городе и области объявлена полицейская операция "Сирена"

В Запорожье вечером в среду, 14 ноября, неизвестный бросил в сторону людей взрывное устройство, пострадали трое мужчин, которых доставили в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Злоумышленник скрылся, в городе и области объявлена полицейская операция "Сирена".

"14 ноября в 19:05 в Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение, что по ул. Войскбуд взрыв", - говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали мужчины 1989, 1986 и 1996 годов рождения. На данный момент установлено, что они не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету или бизнесу: один из них - студент, двое других - работники предприятий.

На место инцидента выехал глава областной полиции Сергей Комиссаров, взрывотехническая служба, кинологи и эксперты.

Отмечается, что на розыск и задержание злоумышленника ориентирован весь гарнизон запорожской полиции.

Открыто уголовное производство по признакам ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти мужчины на Оболони, который был обнаружен с характерными травмами от взрыва в автомобиле, рядом с телом взрывотехники обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки.

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