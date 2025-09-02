Над Києвом вже три години кружляють дрони: що відбувається

Атака на Київ та область 2 вересня

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві та ряді регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників. Вранці пролунали перші вибухи.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, на лівому березі міста працюють сили ППО по ворожих ударних БпЛА та закликав перебувати в укриттях. Близько опівдня мешканці чули повторні вибухи.

Також стало відомо, що російська армія цієї ночі завдала масованого дронового удару по місту Біла Церква у Київській області. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна людина загинула, є постраждалі.

Більше подробиць про нічний обстріл РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.