Под Киевом на военном аэродроме самолет столкнулся с автомобилем

На аэродроме 40-й бригады тактической авиации, дислоцирующейся в Василькове под Киевом, произошло столкновение военного самолета с автомобилем. В результате инцидента пострадал водитель автомобиля.
Об этом сообщило Воздушное командование "Центр" на странице в Facebook.
Инцидент произошел вчера в темное время суток, когда самолет буксировали на авиационную стоянку после завершения летной смены. В результате столкновения самолета с автомобилем произошло возгорание, которое быстро локализовали.
"Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под присмотром врачей", - рассказали в командовании.
Из-за столкновения в воинской части объявили служебное расследование. Причины столкновения самолета с автомобилем устанавливаются.
Напомним, в начале марта в Турции разбился вертолет с военными. В результате аварии погибли более 10 военных, среди них известный турецкий генерал.
Кроме того, в феврале в США произошла авария военного самолета NorthropT-38. В результате авиакатастрофы погибли двое пилотов.