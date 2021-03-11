Под Киевом на военном аэродроме самолет столкнулся с автомобилем

На аэродроме 40-й бригады тактической авиации, дислоцирующейся в Василькове под Киевом, произошло столкновение военного самолета с автомобилем. В результате инцидента пострадал водитель автомобиля.

Об этом сообщило Воздушное командование "Центр" на странице в Facebook .

Инцидент произошел вчера в темное время суток, когда самолет буксировали на авиационную стоянку после завершения летной смены. В результате столкновения самолета с автомобилем произошло возгорание, которое быстро локализовали.

"Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под присмотром врачей", - рассказали в командовании.

Из-за столкновения в воинской части объявили служебное расследование. Причины столкновения самолета с автомобилем устанавливаются.