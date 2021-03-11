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Под Киевом на военном аэродроме самолет столкнулся с автомобилем

Автор: Дмитрий Левицкий

На аэродроме 40-й бригады тактической авиации, дислоцирующейся в Василькове под Киевом, произошло столкновение военного самолета с автомобилем. В результате инцидента пострадал водитель автомобиля.

Об этом сообщило Воздушное командование "Центр" на странице в Facebook.

Инцидент произошел вчера в темное время суток, когда самолет буксировали на авиационную стоянку после завершения летной смены. В результате столкновения самолета с автомобилем произошло возгорание, которое быстро локализовали.

"Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под присмотром врачей", - рассказали в командовании.

Из-за столкновения в воинской части объявили служебное расследование. Причины столкновения самолета с автомобилем устанавливаются.

Напомним, в начале марта в Турции разбился вертолет с военными. В результате аварии погибли более 10 военных, среди них известный турецкий генерал.

Кроме того, в феврале в США произошла авария военного самолета NorthropT-38. В результате авиакатастрофы погибли двое пилотов.

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