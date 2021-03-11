Під Києвом на військовому аеродромі літак зіткнувся з автомобілем

На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації, що дислокується у Василькові під Києвом, сталося зіткнення військового літака з автомобілем. В результаті інциденту постраждав водій автомобіля.
Про це повідомило Повітряне командування "Центр" на сторінці у Facebook.
Інцидент стався вчора в темну пору доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. В результаті зіткнення літака з автомобілем сталося загоряння, яке швидко локалізували.
"Водію автомобіля, який зазнав травмування, надано кваліфіковану першу медичну допомогу, стан задовільний, знаходиться під опікою лікарів", - розповіли в командуванні.
Через зіткнення у військовій частині оголосили службове розслідування. Причини зіткнення літака з автомобілем встановлюються.
Нагадаємо, на початку березня в Туреччині розбився вертоліт з військовими. В результаті аварії загинули понад 10 військових, серед них відомий турецький генерал.
Крім того, у лютому в США сталася аварія військового літака NorthropT-38. В результаті авіакатастрофи загинули двоє пілотів.