RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Києвом на військовому аеродромі літак зіткнувся з автомобілем

Автор: Дмитро Левицький

На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації, що дислокується у Василькові під Києвом, сталося зіткнення військового літака з автомобілем. В результаті інциденту постраждав водій автомобіля.

Про це повідомило Повітряне командування "Центр" на сторінці у Facebook.

Інцидент стався вчора в темну пору доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. В результаті зіткнення літака з автомобілем сталося загоряння, яке швидко локалізували.

"Водію автомобіля, який зазнав травмування, надано кваліфіковану першу медичну допомогу, стан задовільний, знаходиться під опікою лікарів", - розповіли в командуванні.

Через зіткнення у військовій частині оголосили службове розслідування. Причини зіткнення літака з автомобілем встановлюються.

Нагадаємо, на початку березня в Туреччині розбився вертоліт з військовими. В результаті аварії загинули понад 10 військових, серед них відомий турецький генерал.

Крім того, у лютому в США сталася аварія військового літака NorthropT-38. В результаті авіакатастрофи загинули двоє пілотів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України автомобилиВасильковстолкновениеаэродромЛітак
Читайте також
В Ірані під час польоту хотіли викрасти пасажирський літак
У Нідерландах уламки літака впали на житлові райони, є постраждалі
Прогноз погоди