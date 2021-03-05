Авиакатастрофа в Турции: количество погибших возросло, среди них известный генерал
Фото: место крушения (AJEnglish / Twitter)
В результате крушения военного вертолета в Турции погибли 11 человек. Сначала сообщалось о девяти погибших.
Об этом сообщает Anadolu.
Среди погибших - командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Ербаш.
В Минобороны Турции не сообщают о причинах катастрофы.
На место спасательной операции приехали глава Минобороны Хулуси Акар, начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар
4 марта стало известно, военный вертолет разбился на юго-востоке Турции. Сначала сообщалось, что в результате чего погибли дев'ять солдат, а пострадали четыре.
Напомним, 23 февраля в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет. В результате аварии погибли два человека.