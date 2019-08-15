В центре Киева провалилась дорога возле Офиса президента

Фото: возле Офиса президента провалился асфальт (kiev.informator.ua)

Провал асфальта случился из-за проблем с коммуникациями

В Киеве на улице Лютеранской вблизи Офиса президента Украины Владимира Зеленского провалился асфальт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паблик в Facebook "Киев Оперативный".

Провал произошел 15 августа около 7:00. Сообщается, что причиной провала стали проблемы с коммуникациями. При этом дорогу перекрывать не стали.

фото: kiev.informator.ua

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Харькове под землю провалилась пожарная машина, которая ехала на срочный вызов. В результате задержки пожарной никто не пострадал, так как возгорание оказалось незначительным.

Также напомним, что в июне в центре Киева два автомобиля провалились под землю. Инцидент произошел в одном из дворов по улице Крещатик. Один из автомобилей провалился под землю наполовину, из-за чего доставать транспортное средство пришлось с помощью эвакуатора.

Ранее весной в Киеве автобус провалился в яму, которую оставили ремонтные службы. В момент ДТП в автобусе находились пассажиры. Чтобы освободиться из ловушки водителю автобуса пришлось вызывать дорожную службу.