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Під Києвом таксист влаштував смертельну ДТП

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 20:17
Під Києвом таксист влаштував смертельну ДТП
Фото: ДТП під Києвом (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В результаті ДТП загинула пасажирка таксі

Під Києвом на Гостомельській трасі таксист влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що таксист на Renault Logan намагався обігнати потік машин по правій смузі, однак його винесло боком на зустрічну смугу, після чого авто врізалося в стовп. Після удару машину розкрутило, і вона відлетіла на дерево.

В результаті аварії загинула пасажирка на задньому сидінні, водія і ще одного пасажира забрали в лікарню.

Фото: ДТП під Києвом (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, на цьому тижні в Києві на перехресті вул. Берлінського і Щусєва сталася ДТП за участю автомобіля Audi і поліцейського Renault. В результаті удару автомобіль правоохоронців перекинувся на бік. У ДТП були постраждалі, але травми виявилися несерйозними і допомогу вони отримали на місці.

Також раніше повідомлялося, що в центрі Києва провалилася дорога біля Офісу президента. Провал стався 15 серпня близько 7:00, його причиною стали проблеми з комунікаціями. При цьому дорогу перекривати не стали.

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