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В Киеве из-за ДТП перевернулась патрульная машина, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 15:00
В Киеве из-за ДТП перевернулась патрульная машина, есть пострадавшие
Фото: ДТП с полицейским авто (facebook.com/KyivOperativ)

Водитель Audi опрокинула служебный Renault

В четверг, 15 августа около 12:00, в Киеве на перекрестке ул. Берлинского и Щусева произошло ДТП с участием автомобиля Audi и полицейского Renault. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный.

По предварительной информации, женщина не заметила, что другие водители отдали предпочтение в движении служебному авто, поэтому врезалась в машину.

"Предварительно, женщина за рулем Audi двигалась по ул. Берлинского, а Renault с включенными проблесковыми маяками - по Щусева. Все авто остановились, чтобы отдать предпочтение в движении служебном авто, а водитель Audi не увидела", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате удара автомобиль правоохранителей перевернулся на бок. Есть пострадавшие, но травмы оказались несерьезными и помощь они получили на месте.

"Сейчас на месте работают правоохранители, которые должны выяснить все причины аварии. Между тем, движение транспорта затруднено, по возможности - лучше объехать", - уточняется.

Фото: ДТП с полицейским авто (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее в Соломенском районе Киева пьяный мужчина без прав устроил ДТП с четырьмя автомобилями

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