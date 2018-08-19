Под Киевом произошло смертельное ДТП

В результате аварии погибли 4 человека, еще 3 в тяжелом состоянии

На Новоирпенской трассе произошло ДТП, в результате 4 человека погибли, еще 3 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Эспрессо".

Отмечается, что авария произошла вечером в результате столкновения внедорожника Suzuki и Citroën. В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën. Как следствие, он влетел ему в бок.

Сообщается, что работники ГСЧС прибыли на место аварии, чтобы извлечь пострадавших из машин. Как отмечается, с помощью бензопилы свидетели аварии сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фото: авария (espreso.tv)

Напомним, в Харьковской области возле села Песчаное Волчанского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли три человека, еще один человек пострадал.

Сегодня также сообщалось, что во Львовской области вблизи Золочева в дорожно-транспортном происшествии попал автобус с 44 туристами.