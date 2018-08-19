Во Львовской области в ДТП попал автобус с 44 туристами

В результате аварии пострадала одна из пассажирок

Во Львовской области вблизи Золочева сегодня утром, 19 августа, в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус с 44 туристами. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Zaxid.net.

Как отмечается, туристический автобус который ехал из Херсона в Варшаву съехал в кювет вблизи Золочева, в результате аварии пострадала одна из пассажирок автобуса и водитель Mercedes.

В полиции отметили, что водитель Mercedes столкнулся с автобусом, в котором находилось 44 пассажира. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 августа в Польше в ДТП попал автобус с украинскими туристами. Автобус направлялся из Львова в Вену. В результате аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе боло 54 человека - все граждане Украины. Сейчас водитель автобуса задержан, ему грозит 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в польской прокуратуре сообщали, что сегодня водителю планируют объявить о подозрении. По предварительной версии авария произошла из-за того, что водитель значительно превысил скорость.