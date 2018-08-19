Під Києвом сталася смертельна ДТП

Новини Надзвичайні події 19.08.2018 - 22:25
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Внаслідок аварії загинуло 4 людей, ще 3 у важкому стані

На Новоірпінській трасі сталася ДТП,  в результаті 4 людей загинули, ще 3 перебувають у важкому стані. Про це повідомляє "Еспресо".

Зазначається, що аварія сталася ввечері у результаті зіткнення  позашляховика Suzuki та Citroën. В один момент водій Suzuki вирішив розвернутись через дві суцільні смуги, не пропустивши при цьому Citroën. Як наслідок, він влетів йому у бік.

Повідомляється, що працівники ДСНС прибули на місце аваріїї, щоб витягти постраждалих із машин. Як зазначається, за допомогою бензопили свідки аварії самі намагались витягти водія Citroën, який на той момент, ще був живий. Однак його травми виявилися несумісні з життям.

Під Києвом сталася смертельна ДТП
Під Києвом сталася смертельна ДТП
Під Києвом сталася смертельна ДТП
Під Києвом сталася смертельна ДТП
 

Фото: аварія (espreso.tv)

Нагадаємо, у Харківській області біля села Піщане Вовчанського району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули три людини, ще одна людина постраждала.

Сьогодні також повідомлялося, що у Львівській області поблизу Золочева у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з 44 туристами

ДТП з українцями у Польщі: водієві пред'явили звинувачення Стали відомі подробиці ДТП за участі поліції в Сумах
Теги:  Київ,  ДТП,  авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС