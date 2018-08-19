Під Києвом сталася смертельна ДТП

Внаслідок аварії загинуло 4 людей, ще 3 у важкому стані

На Новоірпінській трасі сталася ДТП, в результаті 4 людей загинули, ще 3 перебувають у важкому стані. Про це повідомляє "Еспресо".

Зазначається, що аварія сталася ввечері у результаті зіткнення позашляховика Suzuki та Citroën. В один момент водій Suzuki вирішив розвернутись через дві суцільні смуги, не пропустивши при цьому Citroën. Як наслідок, він влетів йому у бік.

Повідомляється, що працівники ДСНС прибули на місце аваріїї, щоб витягти постраждалих із машин. Як зазначається, за допомогою бензопили свідки аварії самі намагались витягти водія Citroën, який на той момент, ще був живий. Однак його травми виявилися несумісні з життям.

Фото: аварія (espreso.tv)

Нагадаємо, у Харківській області біля села Піщане Вовчанського району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули три людини, ще одна людина постраждала.

Сьогодні також повідомлялося, що у Львівській області поблизу Золочева у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з 44 туристами.