В Харьковской области столкнулись два автомобиля, погибли три человека

ДТП произошло в Харьковской области возле села Песчаное Волчанского района

В Харьковской области возле села Песчаное Волчанского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли три человека, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным полиции, авария произошла около 15:00. На автодороге Харьков - Волчанск столкнулись автомобили ВАЗ и Lexus.

Сообщается, что от полученных в результате аварии травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в карете скорой помощи.

Фото (hk.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня сообщалось, что Львовской области вблизи Золочева в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с 44 туристами. Как отмечается, туристический автобус который ехал из Херсона в Варшаву съехал в кювет вблизи Золочева, в результате аварии пострадала одна из пассажирок автобуса и водитель Mercedes. В полиции отметили, что водитель Mercedes столкнулся с автобусом, в котором находилось 44 пассажира.