Под Киевом произошло ДТП с пьяными подростками, есть жертвы

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пьяными подростками, в результате которого одна девушка погибла и еще одна получила травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как сообщается, авария произошла 1 января, около 6 часов утра, на дороге между селами Сеньковка и Горобеевка.

"17-летний парень, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля "Пежо", чтобы отвезти девушек. Автомобиль он взял без ведома родителей, которых в то время не было дома. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы и доставлена ​​в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в полицию поступило сообщение, что в селе Горобеевка ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка.

"Тело девочки, которую разыскивали, в дальнейшем нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями. Каким образом тело погибшего ребенка оказалось вдали от места ДТП, полицейские пока устанавливают", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетний водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Он находился за рулем с явными признаками опьянения, однако отказался от освидетельствования. У него взяли кровь на содержание алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно в ночь на 30 декабря произошло столкновения автомобиля Renault Rapidі с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем - с Mercedes Vito, который двигался за ним. В результате ДТП погиб 10-летний ребенок. Еще один человек пострадал.

Кроме того, в Запорожской области произошло столкновения грузовика с легковым автомобилем. В результате дтп погибли два человека и еще двое получили ранения. По данному факту открыто уголовное производство.