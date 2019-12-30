В Запорожской области столкнулись грузовик и легковое авто, есть жертвы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погибли двое людей

В Запорожской области в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем погибли два человека и еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Отмечается, что авария произошла на перекрестке автодорог Харьков-Симферополь и дороги, ведущей к селу Приморского Запорожского района.

Полицейскими установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109", не предоставив преимущество в движении, выехал на перекресток, и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Atego 816L, под управлением гражданина 1988 года рождения.

В результате аварии двое пассажиров легковушки погибли, еще одна пассажирка и водитель - госпитализирована в больницу. По данному факту открыто уголовное производство.

Водителя легкового автомобиля, который на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, задержала полиция.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

РБК-Украина писало, что на автодороге Киев-Чоп возле села Дорогобуж в Ровенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб ребенок.

Напомним, в Днепропетровской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли двое людей.