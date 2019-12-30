ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожской области столкнулись грузовик и легковое авто, есть жертвы

Новости » Происшествия     30.12.2019 - 15:54
В Запорожской области столкнулись грузовик и легковое авто, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погибли двое людей

В Запорожской области в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем погибли два человека и еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Отмечается, что авария произошла на перекрестке автодорог Харьков-Симферополь и дороги, ведущей к селу Приморского Запорожского района.

Полицейскими установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109", не предоставив преимущество в движении, выехал на перекресток, и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Atego 816L, под управлением гражданина 1988 года рождения.

В результате аварии двое пассажиров легковушки погибли, еще одна пассажирка и водитель - госпитализирована в больницу. По данному факту открыто уголовное производство.

Водителя легкового автомобиля, который на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, задержала полиция.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

РБК-Украина писало, что на автодороге Киев-Чоп возле села Дорогобуж в Ровенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб ребенок.

Напомним, в Днепропетровской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли двое людей.

Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом, 16 пострадавших На Волыни произошло ДТП с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
Новости Украины ДТПЖертвы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь