Під Києвом сталося ДТП з п'яними підлітками, є жертви

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з п'яними підлітками, в результаті якої одна дівчина загинула і ще одна отримала травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як повідомляється, аварія сталася 1 січня, близько 6 години ранку, на дорозі між селами Сеньківка і Горобіївка.

"17-річний хлопець, не маючи водійського посвідчення, сів за кермо автомобіля "Пежо", щоб відвезти дівчат. Автомобіль він взяв без відома батьків, яких в той час не було вдома. У результаті ДТП 14-річна пасажирка отримала травми та доставлена в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в поліцію надійшло повідомлення, що в селі Горобіївка пішла з дому і не повернулася 16-річна дівчина.

"Тіло дівчинки, яку розшукували, в подальшому знайшли в сотні метрів від місця аварії з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями. Яким чином тіло загиблої дитини виявилося далеко від місця ДТП, поліцейські поки встановлюють", - йдеться в повідомленні.

Неповнолітній водій затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Він знаходився за кермом з явними ознаками сп'яніння, однак відмовився від огляду. У нього взяли кров на вміст алкоголю.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному в ніч на 30 грудня сталося зіткнення автомобіля Renault Rapidі з мікроавтобусом Volkswagen Crafter, а потім - із Mercedes Vito, що рухався за ним. В результаті ДТП загинула 10-річна дитина. Ще одна людина постраждала.

Крім того, у Запорізькій області сталося зіткнення вантажівки з легковим автомобілем. Внаслідок автопригоди загинули дві людини та ще двоє отримали поранення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.