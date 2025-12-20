Над Києвом помітили прапор РФ? Що кажуть у поліції

Відео з дроном із російським прапором, яке 20 грудня ширилося в соцмережах нібито над Києвом, виявилося фейком.
Про це повідомила речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна.
"Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк", - заявила Юлія Гірдвіліс.
З слів речниці, правоохоронці оперативно перевірили інформацію, що набула розголосу в мережі.
За результатами перевірки жодних фактів появи дрона з російським прапором у центрі Києва не встановлено. Опубліковані відео не мають підтвердження і є недостовірними.
Останнім часом у соцмережах регулярно з’являються провокативні відео та вкиди, які намагаються посіяти паніку або дискредитувати безпекову ситуацію в столиці.
Після кожного подібного випадку Національна поліція закликає громадян перевіряти джерела інформації та довіряти лише офіційним повідомленням.
Раніше правоохоронці неодноразово спростовували фейки, пов’язані з безпілотниками над містами України, наголошуючи: інформаційні атаки є складовою гібридної війни, і критичне мислення залишається ключовим захистом суспільства.
Раніше ми писали, посилаючись на Центр протидії дезінформації, що російські пропагандисти масово тиражують фейкові матеріали про Куп’янськ, створені за допомогою штучного інтелекту.
Нагадаємо, що прокремлівські ресурси знову запустили в TikTok ролики з "військовими ЗСУ", згенерованими ШІ, які нібито перебувають на різних ділянках фронту.
У цих відео штучні персонажі поширюють наративи про "обвал оборони", "проникнення російських сил у фланги", "хаос у підрозділах" та "байдужість командирів".
Аналітики Центру підкреслюють: головна мета цієї інформаційної кампанії - психологічний тиск на українських військових, підрив внутрішньої довіри в підрозділах і нав’язування відчуття безвиході.
РБК-Україна також писало, що в TikTok активно розкручують фейкові відео про нібито "масову здачу в полон" українських захисників поблизу Покровська.
Більшість таких роликів мають підписи різними іноземними мовами, а акаунти-розповсюджувачі демонструють ознаки скоординованої мережі, створеної для просування кремлівських наративів серед іноземної аудиторії, зазначили у ЦПД.