В КГГА рассказали о готовности столицы к распространению COVID-19

Фото: здание КГГА (РБК-Украина)

Дыхательных аппаратов искусственной вентиляции 380 в Киеве

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассказали о готовности столицы к распространению коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Hromadske".

Сообщается, что в Киеве инфекционных боксов 69 штук.

"Я понимаю, что сейчас все занимаются дыхательными аппаратами искусственной вентиляции легких, то таких 380 есть. При этом 93 таких аппаратов находятся в больницах, которые определены опорными. Из них 37 аппаратов установлены непосредственно в инфекционных отделениях", - рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

В настоящее время определяются лечебно-профилактические учреждения второго порядка.

В то же время, Гинзбург заявила, что в больницах еще ожидают от Министерства здравоохранения порядок вскрытия и обработки тел умерших.

Напомним, новый случай коронавируса подтвердили в Житомирской области. Положительный результат показали лабораторные исследования у женщины, которая контактировала с ранее умершей жительницей Радомышля.

Отметим, за прошлые сутки Министерство здравоохранения подтвердило 62 новых случая коронавируса по Украине. Всего, по состоянию на утро 27 марта, лабораторно были подтверждены 218 заболеваний.