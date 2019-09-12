Под Киевом осложнено движение транспорта

Под Киевом на участке автодороги Киев-Одесса осложнено движение из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что движение осложнено вблизи с. Вита-Почтовая.

"В связи с ДТП временное затруднение движения на 21 км автодороги М-05 Киев-Одесса (вблизи с. Вита-Почтовая) в направлении города", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Также сообщалось, что Рада установила штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом. За превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.