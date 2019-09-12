Під Києвом ускладнено рух транспорту

Під Києвом на ділянці автодороги Київ-Одеса ускладнений рух через дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що рух ускладнено поблизу с. Віта-Поштова.

"У зв'язку з ДТП тимчасове ускладнення руху на 21 км автодороги М-05 Київ-Одеса (поблизу с. Віта-Поштова) у напрямку міста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Також повідомлялося, що Рада встановила штрафи за руйнування доріг перевантажених транспортом. За перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм більш 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян