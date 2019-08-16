Под Киевом напали на народного депутата

Под Киевом неизвестные напали на народного депутата, имя жертвы правоохранители не называют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что на одной из улиц Гостомеля около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата, забрызгали ему лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили жидкостью с резким неприятным запахом, похожей на экскременты.

Также сообщается, что после инцидента нападавшие скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета. Для задержания подозреваемых на территории Киевской области и столицы введена полицейская операция "Перехват", ориентированы все наряды полиции.

Напомним, перед парламентскими выборами в Киеве во время на встрече с избирателями неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо народного депутата. Нападавшего остановила охрана нардепа, а полиция его задержала. Позже стало известно, что жертвой нападения был Борислав Береза.

До этого в начале июля во время сессии поселкового совета в Любече Черниговской области нардеп Максим Микитась напал на главу совета Сергея Пинчука и нанес ему телесные повреждения. Государственное бюро расследований Украины открыла в отношении него уголовное дело по статье хулиганство.