В Киеве напали на нардепа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правонарушителя остановила охрана потерпевшего

В Киеве во время встречи с избирателями преступник распылил в лицо народного депутата слезоточивый газ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины. Им оказался 44-летний местный житель. Нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.

В то же время, по данным СМИ, напали на народного депутата Борислава Березу. Это произошло во время встречи с избирателями в Деснянском районе столицы возле парка "Молодежный". Неизвестный подбежал к депутату и распылил ему в лицо слезоточивый газ.

Напомним, в Киеве от огнестрельного ранения в голову умер нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. В полиции сообщали, что рассматривают версии: несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также версии криминального характера. Соответственно было открыто уголовное производство.

Ранее РБК-Украина писало, что несколько месяцев назад в Одессе стреляли в нардепа. Стреляли в нардепа Александра Урбанского. Брат нардепа тогда рассказал, что нападение не связано с парламентской деятельностью Урбанского.