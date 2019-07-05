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В Черниговской области нардеп напал на главу сельсовета

Новости » Происшествия    05.07.2019 - 17:51
В Черниговской области нардеп напал на главу сельсовета
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Стычка между нардепом Максимом Микитасем и главой сельсовета произошла в селе Любеч

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует хулиганские действия народного депутата Украины Максима Микитася во время сессии поселкового совета в Любече Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госбюро.

По предварительной информации, нардеп ворвался в помещение поселкового совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета Сергею Пинчуку телесные повреждения.

Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

"UA:Чернигов" опубликовало видео стычки между Микитасем и Пинчуком. На видео слышно, что нардеп ругается на Пинчука и грозит ему тюрьмой. В ответ председатель ОТО звонит в полицию. Затем между ними начинается толкотня, во время которой Микитась отбирает у Пинчука мобильный телефон и бросает его об стену. Как сказал в комментарии "UA:Чернигов" Пинчук, он вызвал "скорую".

Напомним, во Львове 29 мая протестующие выломали дверь в ратушу, в здании которой находится городской совет.

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