Під Києвом напали на народного депутата

Під Києвом невідомі напали на народного депутата, ім'я жертви правоохоронці не називають. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що на одній з вулиць Гостомеля близько 10:00 двоє невідомих напали на народного депутата, забризкали йому обличчя сльозогінним газом "Терен-4" і облили рідиною з різким неприємним запахом, схожою на екскременти.

Також повідомляється, що після інциденту нападники втекли на автомобілі "Опель" сірого кольору. Для затримання підозрюваних на території Київської області та столиці введена поліцейська операція "Перехоплення", орієнтовані всі наряди поліції.

Нагадаємо, перед парламентськими виборами в Києві під час зустрічі з виборцями невідомий розпорошив сльозогінний газ в обличчя народного депутата. Нападника зупинила охорона нардепа, а поліція його затримала. Пізніше стало відомо, що жертвою нападу був Борислав Береза.

До цього на початку липня під час сесії селищної ради в Любечі Чернігівської області нардеп Максим Микитась напав на главу ради Сергія Пінчука і завдав йому тілесні ушкодження. Державне бюро розслідувань України відкрила проти нього кримінальну справу за статтею хуліганство.