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Під Києвом BMW лоб у лоб зіткнулася зі "Шкодою". Є загиблий, 4 поранені

Київська область, Понеділок 03 серпня 2020 22:25
Під Києвом BMW лоб у лоб зіткнулася зі "Шкодою". Є загиблий, 4 поранені
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Загинув пасажир BMW

У Київській області сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. У результаті трагедії загинула одна людина, ще четверо отримали поранення і були госпіталізовані.

Про це йдеться у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

Інцидент стався між населеними пунктами Тарасівка і Крюковщина. Попередньо, водій BMW на польських номерах вилетів на зустрічну смугу, де і зіткнувся зі "Шкодою".

Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Пасажир BMW загинув, рятувальники планують розрізати машину, щоб дістати його тіло. Четверо пасажирів "Шкоди" отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

Раніше повідомлялося про ще одну масштабну ДТП в Київській області, загинули чотири людини.

Також нагадаємо, що протягом липня у низці смертельних ДТП загинуло понад 160 українців.

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