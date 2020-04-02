Киево-Святошинские прокуроры заявили о давлении и обратились к Венедиктовой за помощью

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Инспекторов Офиса Генпрокурора обвинили в давлении на сотрудников прокуратуры

Инспекторы Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора, прибывших в Киево-Святошинскую прокуратуру Киевской области проверять факты злоупотреблений со стороны прокурора области Максима Киричука, вместо расследования начали давить на работников прокуратуры. Об этом в открытом письме к генпрокурору Ирины Венедиктовой написал прокурор Казбек Тедеев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на копию письма, которая оказалась в распоряжении редакции.

Напомним, ранее более 50 прокуроров подписали открытое обращение к главе Офиса президента Андрея Ермака и генпрокурору Ирины Венедиктовой, в котором указали на ряд злоупотреблений со стороны руководителя областной прокуратуры Максима Киричука и его заместителя Сергея Ефремова. В частности, речь шла о неправомерном отстранении от выполнения обязательств начальника Киево-Святошинской прокуратуры Юрия Дмитруня.

"Прибыв по вашему указанию, работники Генеральной инспекции вместо проверки фактов незаконных действий Максима Киричука и его команды начали выяснять у прокуроров, кто первый, второй или третий подписал это обращение и вообще зачем было писать такое. Следовательно, работники Генеральной инспекции, в очередной раз вместо выяснения объективных причин таких действий, начали психологически давить на прокуроров. Хорошо, что не вложили на пол и не сделали фотографии будто с преступниками", - написал Тедеев.

Прокурор также обратил внимание Венедиктовой на тот факт, что 21 февраля в прокуратуре Киевской области состоялось избрание делегатов на всеукраинскую конференцию прокуроров, где среди восьми прокуроров, которые изъявили желание быть избранными делегатами, были и Киричук с Ефремовым.

"По результатам голосования, из-за потери доверия коллектива, не смогли набрать большинства голосов, при этом уступив даже прокурору, который более года находился вне штата", - отметил Тедеев.

По его словам, вместо того, чтобы подать заявление о прекращении полномочий по собственному желанию, "Киричук отчаянно держится за кресло прокурора области". В связи с этим, Тедеев просит Венедиктову обратить внимание на проблему безосновательно высвобожденных работников прокуратуры Киевской области, которые в течение года не назначаются на должности.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел Венедиктову в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

До этого новый генпрокурор отменила приказ об восстановление прокурора Киева Сергея Юлдашева. Его уволили еще в 2015 году на основании закона о люстрации, однако через несколько лет ему удалось через суд восстановиться в должности.