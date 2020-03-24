Венедиктова отменила приказ о восстановлении прокурора Киева

Фото: Сергей Юлдашев (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Люстрированный прокурор Киева был восстановлен в начале марта

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о восстановлении люстрированного прокурора Киева Сергея Юлдашева. Об этом РБК-Украина сказала спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, Венедиктова вчера, 23 марта, отменила приказ о назначении прокурором Киева Сергея Юлдашева. Сейчас обязанности главы столичной прокуратуры исполняет первый заместитель Евгений Стояновский.

Напомним, 10 марта Юлдашев приступил к выполнению обязанностей после того, как Днепропетровский окружной административный суд восстановил его в должности 25 февраля. В дальнейшем генпрокурор подписал приказ о назначении прокурором Киева.

Тогда же исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что Юлдашев пройдет аттестацию. Его уволили в 2015 году по результатам люстрационной проверки. До этого против него открывали уголовное дело за злоупотребление властью и получение взятки. По его мнению, он не попадал под действие закона "Об очищении власти". Он также отрицал, что преследовал участников Майдана и был причастен к узурпации власти Виктором Януковичем.