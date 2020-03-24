Зеленский ввел Венедиктову в СНБО

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Новый генпрокурор вошла в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел генпрокурора Ирину Венедиктову в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.

Сообщается, что сегодняшним указом Зеленский утвердил Венедиктову в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, 17 марта 2020 года генпрокурором Украины впервые стала женщина. Назначение Венедиктовой поддержали 269 нардепов после того, как предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка был отправлен в отставку.

Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин в интервью РБК-Украина рассказал, что Рада уволила Рябошапку с поста генпрокурора, поскольку он не оправдал оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что Рябошапка пришел в Генпрокуратуру с должности замглавы Офиса президента, на которой курировал вопросы, связанные с правоохранительной деятельностью и судебной системой. Однако за полгода на посту главы Офиса генпрокурора не добился значительных результатов.