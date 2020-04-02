Києво-Святошинскої прокурори заявили про тиск та звернулись до Венедиктової за допомогою

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Інспекторів Офісу Генпрокурора звинуватили в тиску на працівників прокуратури

Інспектори Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора, які прибули до Києво-Святошинської прокуратури Київської області перевіряти факти зловживань з боку прокурора області Максима Киричука, замість розслідування почали тиснути на працівників прокуратури. Про це у відкритому листі до генпрокурора Ірини Венедіктової написав прокурор Казбек Тедеєв. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на копію листа, яка опинилась в розпорядженні редакції.

Нагадаємо, раніше понад 50 прокурорів підписали відкрите звернення до голови Офісу президента Андрія Єрмака і генпрокурора Ірини Венедіктової, в якому вказали на низку зловживань з боку керівника обласної прокуратури Максима Киричука та його заступника Сергія Єфремова. Зокрема, мова йшла про неправомірне відсторонення від виконання обов'язків начальника Києво-Святошинської прокуратури Юрія Дмитруня.

"Прибувши за вашою вказівкою, працівники Генеральної інспекції замість перевірки фактів незаконних дій Максима Киричука і його команди почали з'ясовувати у прокурорів, хто перший, другий чи третій підписав це звернення й взагалі навіщо було писати таке. Отже, працівники Генеральної інспекції, в черговий раз замість з'ясування об’єктивних причин таких дій, почали психологічно тиснути на прокурорів. Добре, що не вклали на підлогу та не зробили світлини ніби зі злочинцями", - написав Тедеєв.

Прокурор також звернув увагу Венедіктової на той факт, що 21 лютого в прокуратурі Київської області відбулось обрання делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів, де серед восьми прокурорів, які виявили бажання бути обраними делегатами, були та Киричук з Єфремовим.

"За результатами голосування, через втрату довіри колективу, не змогли набрати більшості голосів, при цьому поступившись навіть прокурору, який понад рік перебував поза штатом", - відзначив Тедеєв.

За його словами, замість того, щоб подати заяву про припинення повноважень за власним бажанням, "Киричук відчайдушно тримається за крісло прокурора області". У зв'язку з цим, Тедеєв просить Венедіктову звернути увагу на проблему безпідставно вивільнених працівників прокуратури Київської області, які упродовж року не призначаються на посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ввів Венедиктову до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

До цього новий генпрокурор скасувала наказ про відновлення прокурора Києва Сергія Юлдашева. Його звільнили ще у 2015 році на підставі закону про люстрацію, однак через кілька років йому вдалося через суд поновитися на посаді.